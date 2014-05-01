70-летие Брестской Краснознаменной погрангруппы имени Дзержинского отметили торжественным маршем

Новости Беларуси. Бравурные марши и джазовые композиции звучали 1 мая в Бресте. Духовые оркестры пограничных подразделений Беларуси прошли по городским улицам торжественным маршем. Действо приурочено к 70 годовщине образования Брестской Краснознаменной погрангруппы имени Дзержинского.

За торжественным маршем Николай Васильевич наблюдает с особым вниманием. Подполковник в отставке сам более 20 лет отслужил в пограничных войсках. Говорит, профессию не выбирал – офицерские погоны в семье носят уже многие поколения. В династии Тикуновых мужчины служат отечеству более 300 лет.

Николай Тикунов, ветеран органов пограничной службы:

Неизменным осталось – это честь. Если будет офицер, как принято было раньше говорить, «честь имеет», значит все будет ладиться. Не будет этого – ладиться не будет.

Зеленую фуражку носит и сын ветерана. Алексей Николаевич пограничную службу прошел от рядового до высшего офицерского состава. Сегодня сын по званию уже старше отца, но, признается, «блестящая» офицерская карьера сложилась благодаря отцовскому примеру.

Алексей Тикунов, и.о. заместителя председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Если человек вырос среди солдатских сапог и всегда видел, что такое государственная граница, то каждый должен заниматься тем делом, в котором он разбирается. Поэтому та память, те знания, которые с детства видел и понимал, сыграли свою роль. И, проходя срочную службу в пограничных войсках, понял, что мой выбор – это действительно стать офицером-пограничником.

Брестская пограничная группа – подразделение легендарное. Военнослужащие заставы Кижеватова в июне 1941 первыми приняли бой.

Сегодня офицерам и рядовым Брестской пограничной группы вверено более 300 километров государственной границы. Несмотря на мирное время, признаются пограничники, напряжение на рубежах не ослабевает.

Андрей Кукаро, начальник Брестской пограничной группы имени Ф. Э. Дзержинского:

В течение последних двух лет мы задержали более 300 нарушителей государственной границы, а есть еще нарушители законодательства государственной границы. Тут идет на тысячи. Ликвидировано более 10 каналов нелегальной миграции.

70-летний юбилей Брестской пограничной группы, старейшего пограничного подразделения страны, в приграничном городе отмечали как общегородской праздник.

В плац-площадку пограничники превратили и центральные улицы города. Бравурные марши, джазовые композиции и военное дефиле. По Бресту марш-парадом прошли духовые оркестры пограничных подразделений Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.