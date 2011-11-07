7 ноября в Минске бывшие партийцы и молодежь возложили цветы к памятникам

Новости Беларуси, Минск. В Беларуси отмечается День Октябрьской революции. Наша страна одна из немногих республик сохранила эту традицию. События осени 1917 года стали одними из самых значимых в XX столетии и коренным образом повлияли на ход дальнейшей истории.

При всей неоднозначности оценок Октябрьской революции, она помогает лучше понять прошлое и разобраться в настоящем. Ведь идеи объединения и солидарности трудящихся, равенства всех людей актуальны и в наше время.

По всей Беларуси прошли праздничные мероприятия. Бывшие партийцы и молодежь возложили цветы к памятникам вождя пролетариата и других видных деятелей Октябрьской революции.

В Минске по традиции красные гвоздики от коммунистов легли к памятнику Ленина на площади Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:

Это, прежде всего, дань памяти тем, кто боролся за наше освобождение, нашей республики. Мы приходим сюда, чтобы действительно показать всему миру, что есть коммунистическая партия, есть еще те люди, которые помнят, чтут и уважают эту знаменательную дату.

Это наше торжество. Мы всегда ходили на парад, когда я учился в Москве в Академии. Это была радость. А сегодня, хотя мы и живем в Беларуси, я считаю, что это наш праздник и мы его должны отмечать.

Это праздник из праздников. Мы, коммунисты, собираемся, обсуждаем какие-то вопросы, проводим собрания.

Соотечественников с Днем Октябрьской революции поздравил Президент. История вновь и вновь подтверждает значимость идеалов Великого Октября, отметил глава государства и пожелал дальнейших успехов во имя Беларуси.

Александр Лукашенко высказал убежденность, что, несмотря на временные трудности, Беларусь продолжит уверенное движение вперед – к обеспечению достойной жизни граждан.