«Лістапад-2011». Эрез Миллер, режиссер-документалист (Израиль): Я уже победил, потому что нахожусь на таком престижном кинофестивале

Новости Беларуси, Минск. Второй конкурсный день кинофестиваля «Лістапад» начался с документалистики. В этом году определяют лучших среди именитых режиссеров-документалистов и молодых авторов.

На суд жюри представлено 17 картин начинающих авторов. Среди них и документальный фильм израильского режиссера Эреза Миллера «Шоссе 443». Картина уже признана лучшей на международном кинофестивале у себя дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сам же режиссер в Беларуси впервые.

Эрез Миллер, режиссер-документалист (Израиль):

Мне очень понравился ваш город: чистый, красивый. И я очень рад, что могу представить белорусскому зрителю свой фильм о нашей центральной магистрали. Я также посмотрел картины других молодых режиссеров, в том числе и белорусские, и могу сказать, что конкуренция достойная.

Хотелось бы победить, но я считаю, что уже победил, потому что нахожусь на таком престижном кинофестивале.