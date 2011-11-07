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Митрополит Минский и Слуцкий Филарет освятил в Гродно новый православный храм

07 ноября 2011 13:44
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Новости Беларуси, Гродно. Праздничное богослужение и Крестный ход собрали немало верующих.

Возведение храма в честь Собора всех Белорусских святых началось почти десятилетие назад на пожертвования горожан. Здесь есть верхний и нижний храм, в которых ежедневно проходят богослужения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый храм в Гродно

Новый храм в Гродно

Новый храм в Гродно

Новый храм в Гродно

Новый храм в Гродно

Новый храм в Гродно

Построена церковь по византийским канонам и напоминает древний памятник истории – Гродненскую Коложскую церковь XII века.

Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Потриарший экзарх всея Беларуси:
Освещен новый храм, храм Божий, в который будут притекать люди со своими скорбями и радостями, в котором будут многие поколения приобщаться к святой вере.

Прихожане:
Это очень важное событие. И, конечно, для православной веры это, прежде всего, единение всех православных.

Это большое событие не только для Гродно, но и для всей Беларуси.

# общество # Фотофакт # Храмы Минска

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