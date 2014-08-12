7 лет подряд каждый день подросток делал селфи, а потом смонтировал видео

Новости США. Видеозапись, составленная из множества «селфи» показывает, как менялось лицо подростка на протяжении семи лет.

Первая фотография была сделана, когда Хьюго было всего 12.

За эти годы менялась обстановка, интерьер, но ракурс оставался прежним.

У Хьюго были разные прически, одежда, его окружали разные люди. Менялось все вокруг, менялся и он сам.

Всего полторы минуты понадобится зрителю, чтобы проследить, как двенадцатилетний мальчик превращается в мужчину. Как это происходило? Смотрите видео.