52-летний скалолаз, покоривший небоскреб без страховки, матерился в прямом эфире

Новости Великобритании. 52-летний Ален Робер покорил 75-этажную башню в Дубае всего за 70 минут. Несмотря на сложность маршрута, проложенного по витой конструкции, он, как и всегда, работал без страховки. Полагаться ему приходилось лишь на скотч на его руках (смотрите видео).

Невероятное восхождение не могло остаться незамеченным. Алена Робера пригласили в утренний эфир одного из британских телеканалов.

Телеведущие – Пирс Морган и его соведущая по программе «Доброе утро, Великобритания» (Good Morning Britain) Сюзанна Рейд – ждали увлекательного рассказа из первых уст, но вместо это были вынуждены извиниться перед зрителями за брань Алена Робера в эфире, сообщает Mirror.

Ален, известный как «живой человек-паук», использовал ругательства для того, чтобы описать страх, который он испытал, взбираясь на самую высокую башню в мире.

Пирс Морган:

Вы покорили уже 100 небоскребов. Сколько раз вы думали о том, что сейчас умрете? Сколько раз вам приходила на ум мысль «сегодня я точно свалюсь»?

Ален Робер:

Много раз, очень много раз. Это как * очередное предупреждение. Кажется, ты вот-вот упадешь... Но надо признаться я тот еще везунчик, мне часто приходилось спасать свою *.

Пирс Морган:

Да, мы видим, что вы псих, но вы блистательный псих. Этот мир полон ненормальных исследователей, и вы один из них. То, что вы делаете, – это сумасшествие для таких обычных людей, как мы, но вы не можете без этого жить, не так ли?

Ален Робер:

Если бы я не вытворял подобные вещи, жизнь была бы скучной. Для того, чтобы чувствовать себя * живым, мне надо бывать на грани смерти.

Пирс и Сюзанна слегка опешили от такого частого употребления бранных слов и вынуждены были извиниться перед телезрителями.

Сюзанна Рейд:

Сегодня у нас в эфире было немного больше откровенных слов, чем обычно.

Позже, когда дебют Пирса в шоу подошел к концу, он не смог удержаться и вновь припомнил интервью Алена:

Сюзанна Пирсу:

Сегодня было фантастическое утро. Прекрасно, что вы побывали у нас.

Пирс Морган:

Да, все было отлично! А можно будет еще раз пригласить того французского скалолаза?