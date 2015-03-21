50 дней до Великой Победы: 21 марта 45-го войска 1-ого Белорусского фронта начинают формировать основные силы на берлинском направлении

Новости Беларуси. 50 дней до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторической даты 20 века. 21 марта 45-го войска 1-ого Белорусского фронта начинают формировать основные силы на берлинском направлении.

Тем временем на территории освобожденной Беларуси восстанавливается экономика, сельское хозяйство и промышленность. В БССР поступают первые вагоны с электрооборудованием, которое было вывезено немцами и теперь отбито наступающей Красной Армией, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Леонид Щемелев, участник Великой отечественной войны, художник:

На передовой это не просто человек 200 и что-то стреляет, сверху, снизу, откуда угодно идет борьба человека за жизнь. Трудно сейчас все это вспоминать и говорить. Я даже не знаю, как это все высказать. Кроме себя я видел других людей, видел несчастья, ужасы, ранения. Это все запечатлелось у меня потом в картинах.