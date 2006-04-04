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4 апреля &#151; Международный день просвещения по вопросам минной опасности

04 апреля 2006 04:50
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Как сообщают в Представительстве ООН в Беларуси, в послании по этому поводу Генеральный секретарь организации Кофи Аннан подчеркнул, что освободить мир от наземных мин и невзорвавшихся боеприпасов можно в течение нескольких лет. Однако даже спустя десятилетия после завершения конфликтов, мины уничтожают и калечат тысячи людей. Наша страна в ближайшие полгода утилизирует около 300 тысяч тротилосодержащих противопехотных мин. Их утилизация пройдет на одном из полигонов Гомельской области. В соответствии с Оттавской конвенцией до 1 марта 2008 года Беларусь обязана уничтожить около 4 миллионов противопехотных мин, которые достались стране ещё от Советской Армии.
# общество

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