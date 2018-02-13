3% или 50% полезного сырья: для чего нужно сортировать мусор?

Новости Беларуси. Гость программы «Большой завтрак» – директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Алексеевна Гринцевич рассказала, почему стоит выбрасывать мусор в раздельные контейнеры.

Ирина Ромбальская, ведущая:

Для чего, вообще, нужно собирать раздельно мусор?

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

Простой пример: из смешанных отходов также можно выбрать какие-то ресурсы, которые пойдут на переработку. Но, чтобы мы понимали, из смешанных отходов можно извлечь 3-7% полезного сырья. А от раздельного – 50%.