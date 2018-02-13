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3% или 50% полезного сырья: для чего нужно сортировать мусор?

13 февраля 2018 08:10
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Новости Беларуси. Гость программы «Большой завтрак» – директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Алексеевна Гринцевич рассказала, почему стоит выбрасывать мусор в раздельные контейнеры.

Ирина Ромбальская, ведущая:
Для чего, вообще, нужно собирать раздельно мусор?

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:
Простой пример: из смешанных отходов также можно выбрать какие-то ресурсы, которые пойдут на переработку. Но, чтобы мы понимали, из смешанных отходов можно извлечь 3-7% полезного сырья. А от раздельного – 50%.

# общество # Вторсырье # Наталья Гринцевич

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