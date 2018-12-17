339 селфи на фоне достопримечательностей страны: названы победители конкурса «Познай Беларусь»

Одна из главных номинаций «Я познаю Беларусь» собрала более 30 путешественников со всей страны. Лучшим стал Алексей Драпеза, который разместил в сети именно столько фотографий с хэштегом конкурса. Всего же были названы победители в 9 номинациях.

Организаторы конкурса отметили, что с каждым годом интерес к нему растет. Заявок на подано более 300 – это на треть больше, чем год назад. При этом потенциал всей туристической отрасли страны далеко еще не исчерпан.