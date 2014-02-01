31 января у китайцев и вьетнамцев Новый год. Как представители Востока празднуют его в Беларуси?

У обывателя в обывательском сознании лес, особенно зимой, ассоциируется с новогодней елкой. Впрочем, многие уже, наверное, позабыли, как встречали Новый год. А вот китайцы, вьетнамцы и все, кто празднует приход «синей лошади» по восточному календарю, полны впечатлений. Ведь 31 января, с четверга на пятницу, наступил новый год по лунному исчислению.

Чжан Янь просит называть ее на белорусский манер Яной. Девушка приехала в Минск 10 лет назад. После учебы в университете в Беларуси осталась. Здесь же нашла свою половинку. Теперь вместе с мужем работают в одной компании. Китайская корпорация занимается строительством дорог. Супруги вместе с коллегами арендуют частный дом. Новый год отмечают большой компанией. Одно из любимых новогодних лакомств – пельмени.

Чжан Янь:

Это называется или соединение, или зацепление Старого и Нового года. Такое же произношение, как и пельмени.

По минскому времени восточный Новый год начался в 00.38 31 января. Нон-стоп в эфире центрального телевидения Поднебесной – праздничные концерты. Внимание сотен миллионов китайцев приковано к телешоу «Чуньвань». Это «Голубой огонек» по-китайски.

В китайских семьях есть очень интересная традиция: самые заветные желания пишут на листках бумаги, а затем вывешивают на входную дверь. К примеру, этот иероглиф обозначает «счастье», но вывешивается он в перевернутом виде, потому что выражение «перевернутое счастье» созвучно со словосочетанием «счастье пришло».

Такие импровизированные открытки всегда делают вручную. Ведь каждый год – новые желания. Иероглифы рисуют исключительно на красной бумаге. Этот цвет символизирует счастье и отгоняет злых духов.

Лей Лю:

Счастья, удачи, всего в нашем доме. Сначала – в нашей стране, потом – в нашей корпорации, семье.

Украшать свой дом открытками и картинками принято и у вьетнамцев. К примеру, рыба карп символизирует богатство.

Бен Хоанг Тхи приехала в Беларусь с мужем из Ханоя. Супруги учатся в аспирантуре в Белгосуниверситете. Новый год, по-вьетнамски – «Тэт», встречают в общежитии. На кухне не развернуться: ребята дожаривают курицу, хозяйки в четыре руки хлопочут над национальным блюдом нэм. Это что-то вроде фаршированных блинчиков, только вместо теста используется рисовая бумага.

Бен Хоанг Тхи, аспирантка Белорусского государственного университета:

Очень сложно и долго готовить это блюдо. Здесь есть фарш свиной, грибы, морковь, репчатый лук.

Найдется место на новогоднем столе и для традиционного в Беларуси оливье. А вот вместо картошки – рис с арахисом. Обязательно и первое блюдо – острый ароматный суп с грибами и говядиной.

Новый год вьетнамские студенты, даже вдали от родины, встречают по-домашнему. И как всегда большой дружной семьей.