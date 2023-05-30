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30 мая начался двухдневный официальный визит министра иностранных дел Беларуси в Пакистан

30 мая 2023 06:53
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Минск и Исламабад сверяют часы. 30 мая начался двухдневный официальный визит министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника в Пакистан, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны, программа включает ряд встреч с официальными лицами, а также с представителями деловых кругов южноазиатской страны. 

30 мая начался двухдневный официальный визит министра иностранных дел Беларуси в Пакистан-1

Кроме тематики кооперационного сотрудничества, реализации совместных проектов в торгово-экономической сфере, стороны затронут актуальную международную повестку, взаимодействие в рамках международных организаций. 

Известно, что Исламская Республика полностью поддерживает наше стремление присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена. Анонсировано подписание ряда значимых для развития взаимодействия документов. В начале 2024 года Беларусь и Пакистан, которые, несмотря на внешние вызовы, уверенно идут самостоятельным путем развития, отметят 30-летие дипломатических отношений. 

# Беларусь-Пакистан # общество # Сергей Алейник # Фотофакт

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