30 мая начался двухдневный официальный визит министра иностранных дел Беларуси в Пакистан

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны, программа включает ряд встреч с официальными лицами, а также с представителями деловых кругов южноазиатской страны.

Минск и Исламабад сверяют часы. 30 мая начался двухдневный официальный визит министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника в Пакистан, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме тематики кооперационного сотрудничества, реализации совместных проектов в торгово-экономической сфере, стороны затронут актуальную международную повестку, взаимодействие в рамках международных организаций.

Известно, что Исламская Республика полностью поддерживает наше стремление присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена. Анонсировано подписание ряда значимых для развития взаимодействия документов. В начале 2024 года Беларусь и Пакистан, которые, несмотря на внешние вызовы, уверенно идут самостоятельным путем развития, отметят 30-летие дипломатических отношений.