25 июля по всей Беларуси отмечали День пожарной службы

Новости Беларуси. Безопасность — важнейший фактор развития каждой страны. Такую уверенность высказал министр МЧС Беларуси на праздновании Дня пожарной службы. В Беларуси интерес к работе спасателя растёт с каждым годом. Такими же темпами, только в обратном направлении, идёт на спад количество пожаров, в которых гибнут люди. Белорусские огнеборцы нередкие гости в «горячих точках». Только в 2015 году их силами гуманитарную помощь доставили в Сирию, Непал и другие страны мира. Сегодня же в Минске спасатели могли рассказать всем и каждому о своей профессии — быть смелым.

Сегодня история создания пожарной службы ожила на проспекте Независимости. После официального открытия праздника, который начался с возложения венков и цветов к монументу Победы, духовой оркестр торжественным маршем повел за собой колонну пожарной техники. Столетия и эпохи сменяли друг друга прямо на глазах публики: эволюция формы, техники и самые последние достижения.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Расширяется и учебно-тренировочная база, и учебные заведения, и научные заведения. Все это способствует качественному и высокоэффективному выполнению тех задач, которые перед нами стоят.

Владимир Кунец, ветеран пожарной службы:

На крышу были только трехколенные лестницы. В Минске была единственная лестница в гарнизоне. На ней можно было подняться только на пятый этаж. А сейчас — современная мощная техника.

В свои 83 года Владимир Платонович всех пожаров, на которых ему довелось побывать, и не вспомнит. Несмотря на то, что его карьера спасателя закончилась пару десятков лет назад, в праздник пожарной службы он по традиции в гуще событий.

С площади Победы праздник переместился в парк Горького. И тут не обошлось без происшествий. К счастью и на удивление публики, взрыв бытового газа и пострадавшие оказались лишь частью показательного выступления.

Прямо с парада в парк направился и Павел. Бывший и довольно успешный для любителя футболист, не раздумывая сменил футболку с номером 8 на экипировку спасателя. Сегодня скорость в его работе одно из главных преимуществ, а новая профессия на пользу и в личной жизни.

Наибольший интерес у гостей вызывает пожарная техника, которая разместилась по всему периметру парка и набережной. Для детей машины и вовсе на время превратились в настоящие аттракционы.

Атмосфера праздника подстать погоде сегодня была по-настоящему теплой. Это заметили и те, кто в Минске только проездом.

День пожарной службы отметили по своей Беларуси. Поучаствовать в веселых конкурсах от спасателей, познакомиться с пожарной техникой и насладиться живой музыкой можно будет еще завтра, 26 июля, в Бресте. Но даже в свой праздник большинство бойцов МЧС на службе, которая ежегодно спасает тысячи жизней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.