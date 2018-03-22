24 марта жителей Слуцка приглашают на «торговый фестиваль». Что будут продавать?

Новости Беларуси. На Минщине начинается сезон весенних ярмарок. Уже в субботу, 24 марта, в Слуцке приглашают на первый «торговый фестиваль», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На нем можно будет приобрести мясные и молочные продукты, промышленные товары, ну, и конечно, все, что необходимо для работы весной в саду и огороде. Ярмарки будут проводить каждые выходные до 6 мая.

Елена Чеботарь, начальник отдела организации торговли и общественного питания галвного управления торговли и услуг Миноблисполкома:

На ярмарке будет представлен широкий ассортимент продукции мясоперерабатывающей отрасли, молочной отрасли, продукции сельского хозяйства. Будет представлен ассортимент продукции ремесленников, предприятий бытового обслуживания, а также торговых предприятий, предприятий общественного питания. На ярмарку приглашаются участники различных форм собственности. Предприятиям можно подавать заявки как в управление торговли Минского облисполкома, так и в райгорисполкомы по месту проведения ярмарок.