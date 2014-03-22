22 марта сотрудники минского универмага вышли на субботник

Новости Беларуси. Череда весенних субботников продолжается в Беларуси.

22 марта потрудиться на благо родного города решили сотрудники одного из минских универмагов. Они привели в порядок прилегающую территорию: убрали сухую траву и подмели дорожки.

К слову, помогать коммунальщикам после зимы привести город в порядок уже стало доброй традицией. Тысячи белорусов каждую весну выходят по субботам на улицы, чтобы убрать парки, зоны отдыха, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ.

Сотрудники универмага:

Як заўсёды, пасля зімовай спячкі, увесь народ прабуджаецца, пэўна, ад добрага надвор’я. І мы сёння тут сабраліся, каб зрабіць наваколле больш чыстым, больш прыгожым. І працуем з задавальненнем, вось і надвор’е спрыяе гэтаму: сонейка ўсміхаецца.

У нас всегда по городу проводятся месячники уборки, обычно ранней весной и поздней осенью. Вот сегодня мы досрочно проявили инициативу, навели порядок, чтобы было возле нашего универмага чисто и хорошо.