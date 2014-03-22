Прямой эфир

22 марта сотрудники минского универмага вышли на субботник

22 марта 2014 18:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Череда весенних субботников продолжается в Беларуси.

22 марта потрудиться на благо родного города решили сотрудники одного из минских универмагов. Они привели в порядок прилегающую территорию: убрали сухую траву и подмели дорожки.

К слову, помогать коммунальщикам после зимы привести город в порядок  уже стало доброй традицией. Тысячи белорусов каждую весну выходят по субботам на улицы, чтобы убрать парки, зоны отдыха, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ.

Сотрудники универмага:
Як заўсёды, пасля зімовай спячкі, увесь народ прабуджаецца, пэўна, ад добрага надвор’я. І мы сёння тут сабраліся, каб зрабіць наваколле больш чыстым, больш прыгожым. І працуем з задавальненнем, вось і надвор’е спрыяе гэтаму: сонейка ўсміхаецца.
У нас всегда по городу проводятся месячники уборки, обычно ранней весной и поздней осенью. Вот сегодня мы досрочно проявили инициативу, навели порядок, чтобы было возле нашего универмага чисто и хорошо.

# общество # Субботники в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Замглавы администрации Советского района Минска: 1500 человек выражают свою солидарность с теми, кто уже пришел на досрочное голосование и с теми, кто придет выразить свое мнение
22 марта 2014 18:38

Замглавы администрации Советского района Минска: 1500 человек выражают свою солидарность с теми, кто уже пришел на досрочное голосование и с теми, кто придет выразить свое мнение

22 марта - День памяти Хатынской трагедии. В Беларуси сожжено более 9 тысяч сел и деревень, 600 из них - вместе с жителями
22 марта 2014 17:36

22 марта - День памяти Хатынской трагедии. В Беларуси сожжено более 9 тысяч сел и деревень, 600 из них - вместе с жителями

Мемориальную доску, посвященную герою Павлу Бекоеву, открыли в минской гимназии № 50
21 марта 2014 17:36

Мемориальную доску, посвященную герою Павлу Бекоеву, открыли в минской гимназии № 50