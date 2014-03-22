22 марта - День памяти Хатынской трагедии. В Беларуси сожжено более 9 тысяч сел и деревень, 600 из них - вместе с жителями

Новости Беларуси. День памяти Хатынской трагедии. Именно 22 марта 1943-го года были сожжены жители этой белорусской деревни. Среди 149 погибших 75 детей.

В мемориальный комплекс по традиции приехали представители Фонда мира, местных властей, ветераны и школьники, чтобы еще раз вспомнить жертв нацизма и самые трагические дни в истории Великой Отечественной. В Беларуси было сожжено более 9 тысяч сел и деревень, 600 из них - уничтожены вместе с жителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.