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16 площадок для сортировки и переработки отходов намерены построить до 2025 года в Беларуси

14 сентября 2023 13:23
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Новости Беларуси. Новый мусоросортировочный завод планируют построить недалеко от Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сейчас объект проектируют. Как ожидается, окончательный вариант утвердят до конца 2023 года.

16 площадок для сортировки и переработки отходов намерены построить до 2025 года в Беларуси-1

Здесь смогут сортировать весь объем коммунальных отходов, который собирают в столице. Это около 600 тысяч тонн в год. При этом мусор, пригодный для вторичного использования, будут отправлять на переработку. Некоторым отходам вторую жизнь дадут на месте: на заводе обустроят линию по производству альтернативного топлива.

16 площадок для сортировки и переработки отходов намерены построить до 2025 года в Беларуси-4

Аналогичную недавно запустили в Гродно. Отметим, новый мусоросортировочный завод – один из объектов, который возводят по госпрограмме «Комфортное жилье и благоприятная среда». Всего до 2025 года в стране намерены построить 16 площадок для сортировки и переработки отходов.

# Мусор # общество # Фотофакт

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