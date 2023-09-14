16 площадок для сортировки и переработки отходов намерены построить до 2025 года в Беларуси

Новости Беларуси. Новый мусоросортировочный завод планируют построить недалеко от Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сейчас объект проектируют. Как ожидается, окончательный вариант утвердят до конца 2023 года.

Здесь смогут сортировать весь объем коммунальных отходов, который собирают в столице. Это около 600 тысяч тонн в год. При этом мусор, пригодный для вторичного использования, будут отправлять на переработку. Некоторым отходам вторую жизнь дадут на месте: на заводе обустроят линию по производству альтернативного топлива.