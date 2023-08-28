140 белорусских школ и гимназий откроют свои двери после капитального ремонта

Новости Беларуси. Комфорт и безопасность. 140 белорусских школ и гимназий начнут учебный год в зданиях, где прошел капитальный ремонт. Все учреждения образования провели масштабные контрольно-аналитические мероприятия по вопросам создания безопасных условий школьников. Комплекс мер предосторожности был учтен во время реновации учебных заведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в Могилевской области полную перезагрузку прошли 40 школ. Для сравнения – в прошлом году капитальным ремонтом в регионе было охвачено 17 учреждений образования. Отдельное внимание – сельской местности. В Могилевском районе полная перезагрузка коснулась сразу четырех школ, среди них Кадинская, куда 1 сентября придет 460 детей.

Надежда Артеменко, директор Кадинской средней школы:

До этого года у нас было много проблем с кровлей. Какие бы ни были текущие ремонты, это нас не спасало, а в этом году просто грандиозный капитальный ремонт с элементами модернизации. Обновлена полностью кровля, утеплен фасад с оштукатуриванием, нанесены яркие краски, замечательные карандаши. Установлен подъемник для детей с особенностями психофизического развития.