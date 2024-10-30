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1/3 абитуриентов выбирают сдавать белорусский язык на ЦЭ – проректор по учебной работе БГПУ

30 октября 2024 17:27
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

1/3 абитуриентов выбирают сдавать белорусский язык на ЦЭ – проректор по учебной работе БГПУ-2

Вероника Радыгина, проректор по учебной работе БГПУ:
Сейчас набирает тренд билингвальная коммуникация. Когда мы используем два языка, но с учетом тех целей и задач, которые ставим перед собой. И помним, что основная цель языка – это все-таки инструмент, средство, при помощи которого мы доносим свою идею, свою мысль. Он ни в коем случае не должен стать барьером. Не сама цель говорить на том или ином языке. Сама цель – быть понятым, услышанным и всегда иметь возможность договориться. 

Что касается нашего университета, сдают централизованный экзамен, централизованное тестирование. Действительно, я посмотрела статистику, одна треть выпускников, абитуриентов выбирают белорусский язык при сдаче централизованного экзамена. Если говорить о показателях, то средний балл – это в районе 61,7, знание белорусского языка. Это высокий средний балл. А русский язык – 63,3. То есть небольшая разница. Это показывает, что наши выпускники достаточно хорошо владеют и русским, и белорусским языком. Эта идея билингвизма, билингвальной культуры и употребления языка в той или иной ситуации, в зависимости от надобности, мне очень близка.

# Молодежь Беларуси # Образование в Беларуси # Евгений Пустовой

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