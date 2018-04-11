11 апреля в Минске состоится финал конкурса «100 идей для Беларуси»

Новости Беларуси. 11 апреля в Минске стартует финал республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В седьмом сезоне за победу поборются 119 авторских проектов.
Новости Беларуси. 11 апреля в Минске стартует финал республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В седьмом сезоне за победу поборются 119 авторских проектов.
Все они являются победителями областных и минского городского этапов. Проекты представят в трех возрастных группах и 16 номинациях. Две из них совершенно новые – «Инклюзивное пространство» и «Информационно-коммуникативные технологии для людей с инвалидностью».
Особенность 2018 года также в том, что люди с ограниченными возможностями участвовали в конкурсе на общих основаниях. Победители в каждой номинации смогут участвовать в Республиканском конкурсе инновационных проектов. Десять лучших получат средства для разработки бизнес-планов.