101-летняя женщина, вдохновившая мир: сын показал, как его мама радуется снегу
Новости Канады. «Если ты умеешь искренне радоваться самым простым вещам, то можешь прожить 100 лет. Вот – доказательство», – так подписал ролик Арманд Фойзи, сын 101-летней женщины.
Арманда и его маму Альбину в дороге застал сильный снегопад. Мужчина вышел из машины, чтобы проверить дорогу. Мама решила не скучать в салоне, поэтому вслед за сыном выбралась из машины и... принялась за дело.
«О Боже, только посмотри на это!» – восторженно произносит она, мастеря снежный шарик, и со смехом запускает его в лес.
Арманд снял происходящее на видео и выложил в Сеть. За несколько недель ролик собрал на YouTube более миллиона просмотров, на Facebook – более восьми миллионов.
Пользователи социальных сетей оставляют тысячи восторженных комментариев.
Пользователь Facebook на странице Арманда Фойзи:
Привет, Арманд! Я хочу поблагодарить вас от всего сердца. Недавно я потеряла друга, и когда я смотрела на твою маму, я почувствовал такую радость, какую никогда не испытывала. Пожалуйста, передайте вашей маме от меня, что она необыкновенная и особенная. Много любви вашей семье.
Пользователь Facebook:
Я плакала от радости. Нельзя забывать играть в снежки! Никогда! Это потрясающее видео.
Пользователь Facebook:
Увидев ваше видео с участием вашей великолепной мамы, Англия улыбнулась сегодня. Так искренне! Спасибо Вам! Обнимите свою маму!
Пользователь Facebook:
Какая радость! У наших мам, Арманд, много общего, даже черты лица похожи. Посмотрев видео, я так заскучал по своей мамочке.
Комментарий к видео на YouTube:
Все, кто видел это видео, вспоминают о своих бабушках и дедушках. Позвоните им, если они есть, скажите, что любите. Я так уже сделал! Бабушка Альбина зарядила мир добром!
Альбина Фойзи наслышана от родственников о своей популярности, что очень смущает пожилую женщину.
О том, как нужно радоваться мелочам, снято немало сюжетов. Пожилая жительница Канады не понимает, в чем уникальность видео, которое растопило сердца многих людей по всему миру, но искренне радуется, что «раз люди улыбаются, когда его смотрят – значит, становятся добрее».
Тем временем, в Интернете набирает популярность еще один ролик. Дети Альбины Фойзи запечатлели на видео, как мама смотрит выпуск новостей, в котором показывают сюжет с ее участием.
«Мамочки! Это я! Там же я! Это я!» – заразительно улыбаясь, произносит женщина.
По словам 69-летнего Арманда, его мама обладает невероятным даром: она никогда не перестает удивляться и восхищаться тому, что происходит вокруг.