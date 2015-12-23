101-летняя женщина, вдохновившая мир: сын показал, как его мама радуется снегу

Новости Канады. «Если ты умеешь искренне радоваться самым простым вещам, то можешь прожить 100 лет. Вот – доказательство», – так подписал ролик Арманд Фойзи, сын 101-летней женщины. Арманда и его маму Альбину в дороге застал сильный снегопад. Мужчина вышел из машины, чтобы проверить дорогу. Мама решила не скучать в салоне, поэтому вслед за сыном выбралась из машины и... принялась за дело.

Арманд снял происходящее на видео и выложил в Сеть. За несколько недель ролик собрал на YouTube более миллиона просмотров, на Facebook – более восьми миллионов.

‎Пользователь Facebook на странице Арманда Фойзи:

Привет, Арманд! Я хочу поблагодарить вас от всего сердца. Недавно я потеряла друга, и когда я смотрела на твою маму, я почувствовал такую радость, какую никогда не испытывала. Пожалуйста, передайте вашей маме от меня, что она необыкновенная и особенная. Много любви вашей семье.



Пользователь Facebook:

Я плакала от радости. Нельзя забывать играть в снежки! Никогда! Это потрясающее видео.

Пользователь Facebook:

Увидев ваше видео с участием вашей великолепной мамы, Англия улыбнулась сегодня. Так искренне! Спасибо Вам! Обнимите свою маму!



Пользователь Facebook:

Какая радость! У наших мам, Арманд, много общего, даже черты лица похожи. Посмотрев видео, я так заскучал по своей мамочке.



Комментарий к видео на YouTube:

Все, кто видел это видео, вспоминают о своих бабушках и дедушках. Позвоните им, если они есть, скажите, что любите. Я так уже сделал! Бабушка Альбина зарядила мир добром!