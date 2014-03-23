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100-летняя минчанка Мария Иволгина проголосовала 23 марта на дому

23 марта 2014 19:47
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Новости Беларуси. Мария Матвеевна Иволгина, ветеран Великой Отечественной, 23 марта тоже голосует. 

Правда, в силу своего возраста, ветеран Великой Отечественной уже отметила 100-летний юбилей, придти самостоятельно на участок женщина не смогла. Поэтому урну для голосования ей принесли на дом.

К слову, воспользоваться этой услугой могут и другие. Передвижные избиркомы действуют на каждом участке. Для этого необходимо подать соответствующую заявку в участковую  комиссию не позже, чем за два часа до закрытия, то есть до 6 вечера. Сделать это можно по телефону или передать через соседей в письменной форме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Долгожители Беларуси

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