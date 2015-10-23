100-летняя американка отказывается уходить на пенсию и работает по 11 часов в день
Новости США. «Я просто не позволяю себе лениться», – с улыбкой отвечает Фелимина Ротундо, когда у нее спрашивают, в чем секрет долголетия.
Этой женщине недавно исполнилось 100 лет, и на пенсию она, судя по всему, не собирается. Каждый день с семи утра и до шести вечера – с понедельника по субботу – Фелимина Ротундо с улыбкой встречает клиентов прачечной, расположенной в центре американского Баффало.
Здесь она трудится без малого 40 лет.
На ее глазах выросли дети, внуки и даже правнуки многих клиентов. Фелимина Ротундо поражает, и, как признаются сами клиенты, заряжает невероятной энергетикой.
Фелимина Ротундо:
Я не верю в пенсию. По-моему, 65 лет – это слишком рано. Если бы я отправилась на пенсию в 65, что я бы делала все эти годы? Правильно! Я бы сошла с ума!
Первую зарплату американка получила, когда ей было 15 лет. Фелимина очень коммуникабельный человек, говорит, что, сколько себя помнит, никогда не любила быть в одиночестве.
Люди, общение – вот ее спасение.
Фелимина Ротундо:
Нельзя тратить время впустую! Пожилым людям я бы сказала: выходите на улицу и делайте хоть что-нибудь!
Она не любит подолгу смотреть телевизор, а сериалам предпочитает новостные программы. Ежедневно Фелимина читает газеты, она в курсе всех событий, происходящих в стране и мире, и всегда готова подискутировать на ту или иную тему.
Фелимина Ротундо вырастила двоих замечательных детей и сейчас помогает воспитывать уже правнуков.