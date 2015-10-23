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100-летняя американка отказывается уходить на пенсию и работает по 11 часов в день

23 октября 2015 14:02
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Новости США. «Я просто не позволяю себе лениться», –  с улыбкой отвечает Фелимина Ротундо, когда у нее спрашивают, в чем секрет долголетия.

Этой женщине недавно исполнилось 100 лет, и на пенсию она, судя по всему, не собирается. Каждый день с семи утра и до шести вечера – с понедельника по субботу – Фелимина Ротундо с улыбкой встречает клиентов прачечной, расположенной в центре американского Баффало.

Здесь она трудится без малого 40 лет.

100-летняя американка отказывается уходить на пенсию и работает по 11 часов в день -1

На ее глазах выросли дети, внуки и даже правнуки многих клиентов. Фелимина Ротундо поражает, и, как признаются сами клиенты, заряжает невероятной энергетикой.



Фелимина Ротундо:
Я не верю в пенсию. По-моему, 65 лет – это слишком рано. Если бы я отправилась на пенсию в 65, что я бы делала все эти годы? Правильно! Я бы сошла с ума!

Первую зарплату американка получила, когда ей было 15 лет. Фелимина очень коммуникабельный человек, говорит, что, сколько себя помнит, никогда не любила быть в одиночестве.

Люди, общение – вот ее спасение.

100-летняя американка отказывается уходить на пенсию и работает по 11 часов в день -4

Фелимина Ротундо:
Нельзя тратить время впустую! Пожилым людям я бы сказала: выходите на улицу и делайте хоть что-нибудь!

Она не любит подолгу смотреть телевизор, а сериалам предпочитает новостные программы. Ежедневно Фелимина читает газеты, она в курсе всех событий, происходящих в стране и мире, и всегда готова подискутировать на ту или иную тему.

Фелимина Ротундо вырастила двоих замечательных детей и сейчас помогает воспитывать уже правнуков. 

# общество # Бабушки # Фотофакт # Фелимина Ротундо

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