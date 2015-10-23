100-летняя американка отказывается уходить на пенсию и работает по 11 часов в день

Новости США. «Я просто не позволяю себе лениться», – с улыбкой отвечает Фелимина Ротундо, когда у нее спрашивают, в чем секрет долголетия.



Этой женщине недавно исполнилось 100 лет, и на пенсию она, судя по всему, не собирается. Каждый день с семи утра и до шести вечера – с понедельника по субботу – Фелимина Ротундо с улыбкой встречает клиентов прачечной, расположенной в центре американского Баффало. Здесь она трудится без малого 40 лет.

На ее глазах выросли дети, внуки и даже правнуки многих клиентов. Фелимина Ротундо поражает, и, как признаются сами клиенты, заряжает невероятной энергетикой.







Фелимина Ротундо:

Я не верю в пенсию. По-моему, 65 лет – это слишком рано. Если бы я отправилась на пенсию в 65, что я бы делала все эти годы? Правильно! Я бы сошла с ума!



Первую зарплату американка получила, когда ей было 15 лет. Фелимина очень коммуникабельный человек, говорит, что, сколько себя помнит, никогда не любила быть в одиночестве.

Люди, общение – вот ее спасение.