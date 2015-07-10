10 июля 25 детей и 12 взрослых из ДНР побывали в минском аквапарке

Новости Беларуси. 10 июля 25 детей и 12 взрослых из самопровозглашенной Донецкой Народной Республики побывали в минском аквапарке. Группа приехала в Беларусь на духовную и душевную реабилитацию.

Среди гостей – и дети, получившие ранения, и многодетные семьи, и инвалиды. Ребята, которые год жили под градом разнокалиберных снарядов, вволю порезвились на водных аттракционах, а после отправились на обзорную экскурсию по Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Печахчи, жительница Донецка:

Беларусь произвела огромное впечатление: чистая, ухоженная, красивая страна. Намного отличается в лучшую сторону от Украины. Очень благодарны руководству вашей республики, вашему президенту за содействие. Он делает все возможное для того, чтобы в нашем городе и в других городах Донецкой Народной Республики прекратились обстрелы, наконец-то прекратилось это никому не нужное противостояние, потому что люди, дети устали. Мы устали от войны, мы год находимся под обстрелами, мы хотим жить спокойно.