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1 декабря в Минске вспоминали маршала Георгия Жукова и октябрят принимали в ряды пионеров

01 декабря 2014 17:44
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Новости Беларуси. 1 декабря в Минске вспоминали маршала Советского Союза Георгия Жукова. Митинг был приурочен к 118-летию со дня рождения выдающегося полководца. Георгий Жуков – четырежды герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа» – принимал активное участие в освобождении Беларуси.

По традиции в этот день октябрят приняли в ряды пионеров. Почтить память великого полководца приехали и представители из России, Вьетнама и Кубы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Милана Марчук, ученица ГУО «Средняя школа № 83 им. Г. К. Жукова»:
Сегодня это был очень замечательный день, он запомнится на всю мою оставшуюся жизнь.

Яна Тарасевич, ученица ГУО «Средняя школа № 83 им. Г. К. Жукова»:
Я очень рада, что нас посвятили в этот день в пионеры, потому что сегодня особый день – День рождения маршала Георгия Константиновича Жукова.

# общество # Фотофакт # Пионеры в Беларуси

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