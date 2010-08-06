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В Правительстве Беларуси не удовлетворены сроками застройки Парка высоких технологий

06 августа 2010 11:58
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Премьер-министр встретился с представителями основного инвестора проекта – компанией «Fishman Group». Этот всемирно известный холдинг уже не один год вкладывает капитал в развитие IT-технологий.

О своем желании поучаствовать в строительстве белорусской силиконовой долины иностранный инвестор заявил два года назад. Общий объем инвестиций определен в сумме около 550 миллионов евро. По словам руководителя компании, задержка в реализации проекта связана с некоторыми бюрократическими проволочками, которые им пришлось преодолевать.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:
– Общий объем инвестиций составляет несколько сотен миллионов евро. К сожалению, прошло уже два года, но я не чувствую темпов работ по застройке Парка.

Эйяль Фишман, председатель совета директоров компании «Fishman Group»:
– На прохождение бюрократических процедур, связанных с началом строительства, нами было потрачено более двух лет. Но я согласен, что сейчас у нас есть все условия для строительства IT-парка и необходимо подумать, как ускорить реализацию проекта.

# Hi-Tech # Сидорский # Наука

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