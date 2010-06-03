Прямой эфир

Уникальную систему мониторинга природных катастроф разработали в Минске

03 июня 2010 11:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В конце июня прибор поступит на международную космическую станцию.

С его помощью можно не только увидеть из космоса, к примеру, аварию нефтепровода или пылевую бурю, но и оценить ее химический состав.

Это уже не первый для института заказ российской ракетно-космической корпорации. Два года на орбите проработал белорусский фиксатор землетрясений. Новая разработка — фотоспектрометр — уже доставлена на Байконур.

Борис Беляев, заведующий отделом радиофизики института прикладных физических проблем имени А. Н. Севченко:
Уже сейчас на Байконуре наш прибор. И очередным грузовиком 28 июня его доставят на борт. Наши ребята уже тренировали экипажи, учили обращаться с этим прибором. И космонавты с нетерпением ждут белорусскую аппаратуру на борту международной космической станции.

# Фотофакт # Наука

Другие новости рубрики

Все новости
28 мая 2010 17:25

Операцию по восстановлению слуха, беспрецедентную в Европе, провели в Минске

26 мая 2010 11:50

Ярмарка инновационных идей в Минске

24 мая 2010 19:50

Ровно 35 лет назад отправился в полет космический корабль «Союз-18» под руководством Петра Климука