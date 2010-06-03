Уникальную систему мониторинга природных катастроф разработали в Минске

В конце июня прибор поступит на международную космическую станцию.

С его помощью можно не только увидеть из космоса, к примеру, аварию нефтепровода или пылевую бурю, но и оценить ее химический состав.

Это уже не первый для института заказ российской ракетно-космической корпорации. Два года на орбите проработал белорусский фиксатор землетрясений. Новая разработка — фотоспектрометр — уже доставлена на Байконур.

Борис Беляев, заведующий отделом радиофизики института прикладных физических проблем имени А. Н. Севченко:

Уже сейчас на Байконуре наш прибор. И очередным грузовиком 28 июня его доставят на борт. Наши ребята уже тренировали экипажи, учили обращаться с этим прибором. И космонавты с нетерпением ждут белорусскую аппаратуру на борту международной космической станции.