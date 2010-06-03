Уникальную космическую систему мониторинга природных катастроф разработали в Минске

Уже через месяц он будет работать в космосе. Прибор доставят на международную космическую станцию.

С его помощью можно не только увидеть с высоты в несколько сотен километров, к примеру, аварию нефтепровода или пылевую бурю, но и оценить ее химический состав. Это уже не первый для белорусских ученых заказ российской ракетно-космической корпорации.

На вес своих разработок создатели космических приборов обращают внимание меньше всего. Зато с точки зрения науки изобретение оказалось действительно весомым. Заказ от «Роскосмоса» уже не первый. Агентство устраивает и белорусское качество и совсем не заоблачные цены.

И все это делают на окраине Минска. В комнате, где всегда вынужденно завешены черные шторы. В этой небольшой комнате и настраивается вся белорусская космическая оптика. Причем, в условиях, максимально приближенных к реальности. Прибор смотрит через каркас настоящего иллюминатора на точную электронную копию звездного неба.

Новинку разработчики иначе как прибором для космической охоты не называют. Космонавт с ним может работать в открытом космосе, по сути, как с фотоаппаратом. Сам выбирает: будет в кадре ниагарский водопад или северное сияние на полюсе. Фотоспектрометром можно не только увидеть, но и в каком-то смысле «попробовать», к примеру, пылевую бурю – определить ее химический состав. Космонавт с таким комплектом может взять на себя даже функции лесника.

Сергей Хвалей, старший научный сотрудник института прикладных физических проблем имени А. Н. Севченко:

– Одна из важных задач, как для Беларуси, так и для России – мониторинг лесных хозяйств. Это изучение породного состава, изучение болезней, возраста древесины, влажности леса, последствий после пожаров.

В основном же в белорусском объективе будут мировые природные и техногенные катастрофы. Работать с прибором будут в рамках эксперимента «Ураган». Сразу после доставки на международную космическую станцию. Основной экземпляр системы уже прошел испытания и находится на Байконуре.

Борис Беляев, заведующий отделом радиофизики института прикладных физических проблем имени А. Н. Севченко:

– Уже сейчас на Байконуре наш прибор. И очередным грузовиком 28 июня его доставят на борт. Наши ребята уже тренировали экипажи, учили обращаться с этим прибором.

Первые снимки и данные с орбиты ждут уже через месяц. Их первичной обработкой займутся ученые минского института. Они уже уверены: «крайним» этот проект для белорусской космической науки не останется.

Алексей Мартиненок, Игорь Пучков, телекомпания СТВ.