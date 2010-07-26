Тайна Атлантиды скрыта в пирамидах Египта

17 сентября 2002 г. ученые проникли в тайник, обнаруженный в пирамиде Хеопса 9 лет назад исследователем Гантенбринком.

Знаменитый ясновидец ХХ века Эдгар Кейси утверждал, что в Египте хранится наследие великой исчезнувшей цивилизации Атлантиды.

Александр Городницкий, доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик РАЕН:

Существование Атлантиды переворачивает всю науку, потому что тогда существует правомерная теория катастроф.

Жившие тысячу лет до нашей эры в Египте фараоны Хуху, Хафра и Менкаур считаются строителями самых знаменитых пирамид в Гизе, историки полагают, что они и были здесь похоронены. Но в пирамидах никогда не находили их мумий. Предполагается, что их похитили грабители. Некоторые из пирамид даже не были снабжены саркофагами, например, рухнувшая пирамида в Мейдуме.

Александр Городницкий:

Эти пирамиды остаются загадками, потому что трудно представить, что они были построены только для того, чтобы похоронить фараонов. Считается, что в них есть скрытые сооружения, которые могли служить системой накопления энергии благодаря своей пирамидальной форме.

О таинственной пирамидальной энергии начали писать еще в конце 60-х гг. Оказалось, что под ее воздействием лезвия использованных бритв снова становились острыми.

Большинство египетских строений разрушено и их приходится раскапывать, а с пирамид обвалилась только облицовка во время землетрясения в начале XIV века.

Было обнаружено, что размеры плит пирамид выдержаны с точностью около 0,2 мм. Причем стыки подогнаны так, что в них нельзя просунуть лезвие перочинного ножа. В строительстве учитывалась точная ориентация по сторонам света, практически идеально прямые углы и невероятная симметрия четырех огромных граней. Кто же поднял миллионы огромных блоков на высоту в десятки метров.

Александр Городницкий:

В использовании рабского труда тоже не все вяжется. Предполагается, что была какая-то своя технология строительства. Просто поднять такое сооружение без специальных домкратов и кранов невозможно.

Александр Воронин, президент Российского Общества по изучению проблем Атлантиды:

Вокруг пирамид Гизы нет никаких дорог, которые бы указывали, что перемещались тяжести. Скорее всего речь идет о технике левитации.

Явление искусственной левитации посредством направленного ультразвука было открыто в 1979 году в Калифорнийском технологическом институте. Это открытие было также сделано в секретных лабораториях в Советском Союзе. Речь шла о небольших предметах, величиной с куриное яйцо. Говорить о многотонных глыбах с этой технологией еще рано.

Андрей Скляров, автор фильма «Технологии богов»:

То, чему нас учили в школе, совсем не соответствует фактам, которые мы видим. Мы имеем дело не с примитивным трудом рабов и не с примитивными технологиями, а с очень развитыми технологиями, требующими совершенного инструмента и большой базы знаний.

Большинство египтологов утверждают, что должны были использоваться наклонные плоскости, но строители говорят, что, чтобы проложить к вершине пирамиды наклонную плоскость с уклоном 1 к 10, потребовалась бы насыпь длиной в полтора километра, объем которой втрое бы превышал объем пирамиды. Проблема еще и в том, что насыпь высотой в 150 метров нельзя построить из кирпичей и грунта, потому что они просели бы под собственным весом, если только не сложить их из таких же каменных блоков, что и пирамиды.

Хотя сами инструменты древних мастеров не найдены, о них можно судить по следам, оставшимся на камнях. При сверлении гранита на древние сверла действовала нагрузка не менее 2-х тонн. Скорость подачи современных сверл составляет 0,005 мм за оборот. По исследованиям древние египтяне были способны сверлить гранит со скоростью подачи 2,5 мм за оборот сверла, что в 500 раз больше, чем современные сверла.

Есть еще одна загадка. Неизвестно каким инструментом были вырезаны иероглифы на диоритовых чашах в 4-й династии в Гизе. Иероглифы прорезаны чрезвычайно острым инструментом, а не процарапаны, о чем свидетельствуют кромки линий. Диорит — один из самых твердых камней на земле — он тверже железа. Оказывается, что в древнем Египте его прекрасно резали с высокой точностью.

В Египте можно увидеть большое количество сосудов, относящихся к додинастическим временам, они выточены из очень твердых материалов и кристаллического кварца. Многие из этих сосудов - высокие вазы с длинным и тонкими горлышками и с сильно расширяющейся внутренней частью. Еще не изобретено инструмента, позволяющего вырезать вазы с таким горлышком.

Загадочное происхождение имеют и распилы каменных и известняковых плит. Наши современные пилы стоят в стационарных цехах и имеют толщину 1,5 см. У древних мастеров были пилы толщиной в 3 мм — в 10 раз тоньше наших. К тому же они были портативны, и с ними работали в любом месте. Кто же мог научить египтян таким технологиям?

В начале 90-х годов в самом центре Бермудского треугольника была обнаружена на дне океана гигантская подводная пирамида. Исследователи считают, что именно это загадочное сооружение является ключом к тайне исчезновения кораблей и самолетов. По размерам это сооружение в 3 раза больше знаменитой пирамиды Хеопса.

Грани пирамиды сложены из материала, похожего на стекло или керамику. Вряд ли может быть простым совпадением, что именно так во всех арабских источниках описывалась и Великая пирамида, облицовка которой сверкала под солнцем.

Александр Воронин:

Считается, что эта пирамида существует со времен Атлантиды в Бермудском треугольнике.

По словам Эдгара Кейси, на дне Бермудского треугольника находится большой силовой кристалл Атланты. Подводные пирамиды не единственное свидетельство о затонувшей цивилизации.

Юрий Мазурин, кандидат технических наук:

Мы являемся свидетелями того, что в последнее время стала открываться сеть пирамид, которые обнаружены во всех частях света. Часть из них имеет перевернутую форму. Часть — находится в зонах геотектонических разломов. Последние исследования показали, что пирамиды являются своего рода концентратами и отражателями тех эфиро-потоков, которые продуцируют ядро Земли, управление этими эфиро-потоками означает и управление электрическим и магнитным полем Земли.

Одно из часто повторявшихся утверждений Эдгара Кейси сводилось к тому, что Египет является местом хранения записей Атлантиды. Согласно его утверждениям в середине XI тысячелетия до нашей эры в долине Гиза было устроено огромное подземное хранилище, где была собрана библиотека, вместившая мудрость пропавшей цивилизации Атлантиды.

Кейси пророчествовал: «Оно расположено там, куда на восходе солнца из-за воды падают линии и тени между лап Сфинкса». В другом отрывке Кейси дает еще более точную подсказку: «Имеется проход от правой передней лапы Сфинкса ко входу в зал записей».

В 1954 году у южной стороны Великой пирамиды египтолог Камаль-эль-Маллах открыл корабль из кедрового дерева длиной более 43 метров. Хотя египтяне не считались морским народом, но на нем можно было переплывать моря и океаны. Позднее было обнаружено еще такое же судно.

Через 4 десятилетия внутри пирамиды Хеопса было обнаружено неизвестное пространство. В 1993 года немецкий инженер Рудольф Гантенбринк при помощи робота Упуат обнаружил тайник и подъемную дверь-заслонку. Камера робота показала, что в 60 метрах от начала крутоподнимающейся шахты стенки и пол внезапно стали гладкими, и Упуат вполз в проход из высококачественного известняка. В конце коридора оказалась небольшая дверь с металлическими ручками и щелью внизу. Луч лазера, впущенный туда роботом, исчез в пустоте. Пробраться к этой двери через саму шахту не смог бы даже маленький ребенок, так как она имеет высоту всего 20 см, а ширину — 23. Чтобы проникнуть вглубь тайника пришлось бы снаружи разбирать вкладку самой пирамиды.

Спустя 9 лет 17 сентября 2002 года ученые снова собираются проникнуть в тайник. Мы вновь видим тоннель и в конце его таинственную дверь. Новый миниробот сверлит отверстие в загадочной двери и наконец камера смогла заглянуть внутрь таинственного пространства. Но ожидание завершилось разочарованием. За дверью оказалось новое препятствие - просверлить его сходу было невозможно. Тайна осталась нераскрытой. Но стрелки на циферблате истории нашей цивилизации приближают нас к ней.