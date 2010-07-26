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Тайна Атлантиды скрыта в пирамидах Египта

26 июля 2010 16:46
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17 сентября 2002 г. ученые проникли в тайник, обнаруженный в пирамиде Хеопса 9 лет назад исследователем Гантенбринком.

Знаменитый ясновидец ХХ века Эдгар Кейси утверждал, что в Египте хранится наследие великой исчезнувшей цивилизации Атлантиды.

Эдгар Кейси

Александр Городницкий, доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик РАЕН:
Существование Атлантиды переворачивает всю науку, потому что тогда существует правомерная теория катастроф.

Александр Городницкий, доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик РАЕН

Жившие тысячу лет до нашей эры в Египте фараоны Хуху, Хафра и Менкаур считаются строителями самых знаменитых пирамид в Гизе, историки полагают, что они и были здесь похоронены. Но в пирамидах никогда не находили их мумий. Предполагается, что их похитили грабители. Некоторые из пирамид даже не были снабжены саркофагами, например, рухнувшая пирамида в Мейдуме.

фото пирамиды Египта

Александр Городницкий:
Эти пирамиды остаются загадками, потому что трудно представить, что они были построены только для того, чтобы похоронить фараонов. Считается, что в них есть скрытые сооружения, которые могли служить системой накопления энергии благодаря своей пирамидальной форме.

О таинственной пирамидальной энергии начали писать еще в конце 60-х гг. Оказалось, что под ее воздействием лезвия использованных бритв снова становились острыми.

Большинство египетских строений разрушено и их приходится раскапывать, а с пирамид обвалилась только облицовка во время землетрясения в начале XIV века.

Было обнаружено, что размеры плит пирамид выдержаны с точностью около 0,2 мм. Причем стыки подогнаны так, что в них нельзя просунуть лезвие перочинного ножа. В строительстве учитывалась точная ориентация по сторонам света, практически идеально прямые углы и невероятная симметрия четырех огромных граней. Кто же поднял миллионы огромных блоков на высоту в десятки метров.

фото пирамиды Египта

фото пирамиды Египта

Александр Городницкий:
В использовании рабского труда тоже не все вяжется. Предполагается, что была какая-то своя технология строительства. Просто поднять такое сооружение без специальных домкратов и кранов невозможно.

Александр Воронин, президент Российского Общества по изучению проблем Атлантиды:
Вокруг пирамид Гизы нет никаких дорог, которые бы указывали, что перемещались тяжести. Скорее всего речь идет о технике левитации.

Александр Воронин, президент Российского Общества по изучению проблем Атлантиды

Явление искусственной левитации посредством направленного ультразвука было открыто в 1979 году в Калифорнийском технологическом институте. Это открытие было также сделано в секретных лабораториях в Советском Союзе. Речь шла о небольших предметах, величиной с куриное яйцо. Говорить о многотонных глыбах с этой технологией еще рано.

Андрей Скляров, автор фильма «Технологии богов»:
То, чему нас учили в школе, совсем не соответствует фактам, которые мы видим. Мы имеем дело не с примитивным трудом рабов и не с примитивными технологиями, а с очень развитыми технологиями, требующими совершенного инструмента и большой базы знаний.

Андрей Скляров

Большинство египтологов утверждают, что должны были использоваться наклонные плоскости, но строители говорят, что, чтобы проложить к вершине пирамиды наклонную плоскость с уклоном 1 к 10, потребовалась бы насыпь длиной в полтора километра, объем которой втрое бы превышал объем пирамиды. Проблема еще и в том, что насыпь высотой в 150 метров нельзя построить из кирпичей и грунта, потому что они просели бы под собственным весом, если только не сложить их из таких же каменных блоков, что и пирамиды.

Хотя сами инструменты древних мастеров не найдены, о них можно судить по следам, оставшимся на камнях. При сверлении гранита на древние сверла действовала нагрузка не менее 2-х тонн. Скорость подачи современных сверл составляет 0,005 мм за оборот. По исследованиям древние египтяне были способны сверлить гранит со скоростью подачи 2,5 мм за оборот сверла, что в 500 раз больше, чем современные сверла.

фото пирамиды египта

фото сооружение египта

Есть еще одна загадка. Неизвестно каким инструментом были вырезаны иероглифы на диоритовых чашах в 4-й династии в Гизе. Иероглифы прорезаны чрезвычайно острым инструментом, а не процарапаны, о чем свидетельствуют кромки линий. Диорит — один из самых твердых камней на земле — он тверже железа. Оказывается, что в древнем Египте его прекрасно резали с высокой точностью.

В Египте можно увидеть большое количество сосудов, относящихся к додинастическим временам, они выточены из очень твердых материалов и кристаллического кварца. Многие из этих сосудов - высокие вазы с длинным и тонкими горлышками и с сильно расширяющейся внутренней частью. Еще не изобретено инструмента, позволяющего вырезать вазы с таким горлышком.

фото сосуды

Загадочное происхождение имеют и распилы каменных и известняковых плит. Наши современные пилы стоят в стационарных цехах и имеют толщину 1,5 см. У древних мастеров были пилы толщиной в 3 мм — в 10 раз тоньше наших. К тому же они были портативны, и с ними работали в любом месте. Кто же мог научить египтян таким технологиям?

В начале 90-х годов в самом центре Бермудского треугольника была обнаружена на дне океана гигантская подводная пирамида. Исследователи считают, что именно это загадочное сооружение является ключом к тайне исчезновения кораблей и самолетов. По размерам это сооружение в 3 раза больше знаменитой пирамиды Хеопса.

подводная пирамида

Грани пирамиды сложены из материала, похожего на стекло или керамику. Вряд ли может быть простым совпадением, что именно так во всех арабских источниках описывалась и Великая пирамида, облицовка которой сверкала под солнцем.

Александр Воронин:
Считается, что эта пирамида существует со времен Атлантиды в Бермудском треугольнике.

По словам Эдгара Кейси, на дне Бермудского треугольника находится большой силовой кристалл Атланты. Подводные пирамиды не единственное свидетельство о затонувшей цивилизации.

Юрий Мазурин, кандидат технических наук:
Мы являемся свидетелями того, что в последнее время стала открываться сеть пирамид, которые обнаружены во всех частях света. Часть из них имеет перевернутую форму. Часть — находится в зонах геотектонических разломов. Последние исследования показали, что пирамиды являются своего рода концентратами и отражателями тех эфиро-потоков, которые продуцируют ядро Земли, управление этими эфиро-потоками означает и управление электрическим и магнитным полем Земли.

Юрий Мазурин, кандидат технических наук

Одно из часто повторявшихся утверждений Эдгара Кейси сводилось к тому, что Египет является местом хранения записей Атлантиды. Согласно его утверждениям в середине XI тысячелетия до нашей эры в долине Гиза было устроено огромное подземное хранилище, где была собрана библиотека, вместившая мудрость пропавшей цивилизации Атлантиды.

Кейси пророчествовал: «Оно расположено там, куда на восходе солнца из-за воды падают линии и тени между лап Сфинкса». В другом отрывке Кейси дает еще более точную подсказку: «Имеется проход от правой передней лапы Сфинкса ко входу в зал записей».

фото сфинкс

фото пирамиды египта

фото схема пирамиды

В 1954 году у южной стороны Великой пирамиды египтолог Камаль-эль-Маллах открыл корабль из кедрового дерева длиной более 43 метров. Хотя египтяне не считались морским народом, но на нем можно было переплывать моря и океаны. Позднее было обнаружено еще такое же судно.

Через 4 десятилетия внутри пирамиды Хеопса было обнаружено неизвестное пространство. В 1993 года немецкий инженер Рудольф Гантенбринк при помощи робота Упуат обнаружил тайник и подъемную дверь-заслонку. Камера робота показала, что в 60 метрах от начала крутоподнимающейся шахты стенки и пол внезапно стали гладкими, и Упуат вполз в проход из высококачественного известняка. В конце коридора оказалась небольшая дверь с металлическими ручками и щелью внизу. Луч лазера, впущенный туда роботом, исчез в пустоте. Пробраться к этой двери через саму шахту не смог бы даже маленький ребенок, так как она имеет высоту всего 20 см, а ширину — 23. Чтобы проникнуть вглубь тайника пришлось бы снаружи разбирать вкладку самой пирамиды.

фото тоннель

фото пирамиды египта

фото проникновение в тоннель

Спустя 9 лет 17 сентября 2002 года ученые снова собираются проникнуть в тайник. Мы вновь видим тоннель и в конце его таинственную дверь. Новый миниробот сверлит отверстие в загадочной двери и наконец камера смогла заглянуть внутрь таинственного пространства. Но ожидание завершилось разочарованием. За дверью оказалось новое препятствие - просверлить его сходу было невозможно. Тайна осталась нераскрытой. Но стрелки на циферблате истории нашей цивилизации приближают нас к ней.

фото пирамиды Египта
# Наука

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