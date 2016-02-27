Одаренные школьники презентовали свои научные исследования представителям Академии наук и ведущих вузов

Новости Беларуси. Юные Эйнштейны, Коперники и Ломоносовы. В эти дни в Беларуси проходит конкурс, в котором исследования и научные работы презентуют школьники и лицеисты со всей страны. Из тысячи идей выбрали 375 самых актуальных и убедительных. Чем же смогли заинтересовать конкурсанты жюри из Академии наук?

Совместить маневренность вертолета со скоростью самолета. Почему бы и нет? Этой идеей одиннадцатиклассник Алексей загорелся еще прошлым летом. Впрочем, от «задумано» до «сделано» прошло всего-ничего. За пару месяцев вместе с друзьями парень смастерил такой вот летательный аппарат. Имя изобретению дали оригинальное – пропеллеролет.

Алексей Борисевич, ученик УО «Минский государственный областной лицей»:

Пропеллеролет на одном заряде сможет пролететь 100 км.

Данная модель – прототип. Ее можно уменьшить, а можно и увеличить до размера самолета. Алексей планирует развивать свой проект дальше, ведь использовать его разработку можно в довольно широком диапазоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Борисевич, ученик УО «Минский государственный областной лицей»:

Применять можно где угодно. Доставка пиццы, исследования каких-то труднодоступных мест, транспортировка крупногабаритных грузов в труднодоступные места, спасение людей, доставление необходимого инструментария на место происшествия.

Источником вдохновения для этой симпатичной девушки стали жужелицы. Вы, наверняка, их не раз видели, ведь это одно из самых больших и многочисленных семейств жуков.

Но шутки в сторону. Исследование заняло два года. Девушка изучала, как абиотические факторы, т.е. факторы неживой природы, влияют на активность этих распространенных насекомых. Практическая часть проходила летом, затем была обработка информации.

Екатерина Левкович, ученица ГУО «Средняя школа №16 г.Барановичи»:

Результаты данной работы можно применять как в школе, так и для разработки каких-то предприятий сельскохозяйственных.

Биологией Катя увлеклась еще в пятом классе, а в девятом это увлечение приняло серьезный оборот.

Екатерина Левкович, ученица ГУО «Средняя школа№16 г.Барановичи»:

Скорее интерес к науке мне привили учителя, так как они сразу взяли меня под свою опеку и стали со мной работать.

В семье Кати нет биологов, да и Алексей не из семьи ученых. Зато в обоих случаях, есть то, что называют не иначе как искра.

В том, что у юных ученых горят глаза, говорят цифры. На конкурс было подано более тысячи заявок. Все работы достойные, но из них выбрали 375 лучших. Сегодня их оценивает жюри, в составе которого представители Академии наук и ведущих вузов. Среди выступающих – много выпускников, а, значит, спустя полгода в таком же составе они могут встретиться уже в университетских учебных аудиториях. Ведь таких историй было немало.