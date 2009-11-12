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Гольшанский замок реконструируют виртуально

12 ноября 2009 13:54
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Это будет первый объект в Беларуси, который восстановят по методу «3-D» анимации.

Сегодня во всем мире восстановление объектов историко-культурного наследия – это не обязательно строительство. Остатки старинных зданий консервируют, а полное представление о прежнем виде можно получить при виртуальном воссоздании.

В настоящее время в Беларуси в списке ценностей более 4,5 тысяч объектов, из них каждый третий – памятник архитектуры. Сейчас на реконструкции Мирский и Несвижский замки.

К слову, в Беларуси стали готовить своих специалистов. И впервые в 2010 году из стен БНТУ выйдут дипломированные реставраторы-архитекторы.

# Hi-Tech # Наука # Замки Беларуси

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