Гольшанский замок реконструируют виртуально

Это будет первый объект в Беларуси, который восстановят по методу «3-D» анимации.

Сегодня во всем мире восстановление объектов историко-культурного наследия – это не обязательно строительство. Остатки старинных зданий консервируют, а полное представление о прежнем виде можно получить при виртуальном воссоздании.

В настоящее время в Беларуси в списке ценностей более 4,5 тысяч объектов, из них каждый третий – памятник архитектуры. Сейчас на реконструкции Мирский и Несвижский замки.

К слову, в Беларуси стали готовить своих специалистов. И впервые в 2010 году из стен БНТУ выйдут дипломированные реставраторы-архитекторы.