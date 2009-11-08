Есть булочку с маком - то же самое, что курить опиум

Ученые прокомментировали 20 самых популярных научных мифов. Журнал Live Science определил список, журналисты обратились к ученым, чтобы те прокомментировали эти мифы.Правда, что если съесть булочку с маком - это почти то же самое, что и курить опиум. Если через некоторое время после того, как человек съест две булочки с маком, взять у него кровь на анализ, тест на опиаты, скорее всего, будет положительным.Курица может жить без головы. Это объясняется тем, что иногда, теряя голову, курица сохраняет стволовую часть мозга, которая отвечает за большинство рефлексов. Известен подтвержденный факт, что одна крепкая особь прожила без головы полтора года.А вот куриным бульоном действительно можно вылечить простуду. В нем, как показывают исследования, содержатся вещества, обладающие противовоспалительными свойствами, которые помогают остановить распространение болезни. "Поэтому, что бы вы ни думали, мама была права", - отмечают ученые.Вместе с тем, опасной ложью назвали авторы статьи слова о том, что молния никогда не попадает в одно и то же место дважды. Как раз наоборот: например, в небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке молния попадает в среднем 25 раз в год.Утверждение о том, что поднятое в течение пяти секунд, не считается упавшим - абсурдная ложь, говорится в статье.

- Это настолько абсурдно, что мало кто всерьез верит в это, но на всякий случай напомним, что проведенные тесты показывают, что вредоносные бактерии попадают на любой упавший на землю предмет сразу же при первом контакте, - пишет Корреспондент.net со ссылкой на ученых.

