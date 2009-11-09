Умер нобелевский лауреат Виталий Гинзбург

Выдающийся российский физик, академик Российской академии наук (РАН), лауреат Нобелевской премии скончался в Москве на 94 году жизни от сердечной недостаточности.

Ему принадлежит более 400 научных работ и 10 монографий, посвященных теоретическим вопросам физики, физике звезд и плазмы, происхождению и свойствам космических лучей, распространению радиоволн, изучению космоса с помощью радиотелескопов.

В 2003 году Гинзбург совместно с Алексеем Абрикосовым и Энтони Леггеттом получил Нобелевскую премию за вклад в развитие теории сверхпроводимости и сверхтекучести, которые отмечаются при сверхнизких температурах. Этой работой он занимался совместно со Львом Ландау, нобелевским лауреатом 1962 года.

Гинзбург состоял членом девяти академий наук и научных обществ, в том числе Американской национальной академии наук и Лондонского королевского общества. Академик был главным редактором одного из самых влиятельных российских научных журналов «Успехи физических наук», членом редколлегий других научных журналов, передает БЕЛТА.