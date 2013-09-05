Ради участия в «Звездном ринге» (СТВ) Дмитрий Кохно пожертвовал каналом «Беларусь-1»

Дмитрий Кохно стал известен широкой публике как ведущий программы «Культурные люди +». Стильный красавчик заставил смотреть программу даже тех, кого никогда не интересовала светская хроника. И вот - новый поворот! Дмитрий, отработав пять лет в штате в Белтелерадиокомпании, ушел на СТВ вести «Звездный ринг» вместе с Ниной Богдановой.



- Да, на телеканале «Беларусь-1» я уже не работаю. Знаете, телеканал СТВ мне и моей семье давно нравится, - осторожно комментирует Кохно. - Я прошел кастинг на общих основаниях, наравне с другими кандидатами в ведущие «Звездного ринга». У меня есть огромное количество идей, которые хочется воплотить в жизнь на телевидении. Съемки «Звездного ринга» оказались очень интересными, но уже подошли к концу. Теперь планирую и дальше участвовать в проектах телеканала, таких, например, как «Большой завтрак» и «Поющие города - 2».



В телевизионных кулуарах обсуждают также новое народное шоу, ведущим которого станет Кохно. В этой истории есть и другая сторона медали - Дмитрий Врангель, который, похоже, остался без работы.



- Не знаю, почему так произошло, - рассказывает Врангель «Комсомолке». - Меня даже не поставили в известность. Но, что ни делается, все к лучшему. Сейчас я веду свой авторский проект «Путешествия капитана Врангеля» (выходит на БелМузТВ. - Прим. авт.).



Тем временем Кохно осваивается в роли соведущего Нины Богдановой.



- Оба Дмитрия - профессионалы в своем деле, но у них разный темперамент и разные взгляды на жизнь, - сравнивает певица своих партнеров. - У Кохно не было опыта ведения подобных шоу, но он легко влился в эту среду. Он обаяшка, сразу всех очаровал, особенно женскую половину! О том, что в проекте новый ведущий, я узнала буквально за пару дней до съемок. Надеюсь, что Врангель просто перерос «Звездный ринг».



А В ЭТО ВРЕМЯ



Кавер-бенды отодвинули звезд сцены



Съемки нового сезона «Звездного ринга» на днях завершились. В этот раз зрители увидят битву самых известных белорусских кавер-бендов (групп, которые играют чужие хиты в ресторанах и на званых мероприятиях). Что получится из такого эксперимента - увидим уже в октябре на телеканале СТВ.

http://www.kp.by/daily/26127/3019926/