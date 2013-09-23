Проект «Поющие города» приедет в Могилев

Телеканал СТВ проводит съемки второго сезона народного музыкального телевизионного проекта «Поющие города», который по итогам телевизионной премии «Телевершина» признан «Лучшим развлекательным проектом 2012 года».

Конкурс, призванный открыть новые имена и зажечь новые яркие звезды на музыкальном пространстве Беларуси, пройдет в 42 городах Беларуси. Известные белорусские артисты выберут участников (вокалистов, танцоров) для создания музыкального номера на песню из своего репертуара.

Кастинг в Могилеве запланирован на 26 сентября. Он пройдет (с 14.00) в актовом зале Могилевского городского центра культуры и досуга (ул. Первомайская, 34/1).

Певцы и танцоры, отобранные на кастингах, станут представителями своих городов на проекте и примут участие в съемках его полуфиналов. Финалист конкурса будет определяться по результатам зрительного телефонного и СМС – голосования и станет участником ежегодной Национальной музыкальной премии, проводимой Министерством культуры и телеканалом СТВ.

http://mogilevnews.by/news/23-09-2013-12-47/3693