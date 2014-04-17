Победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак провел мастер-класс для студентов Университета культуры в Минске

Новости Беларуси. Победитель «Евровидения» 2009 года Александр Рыбак посетил музыкального конкурса белорусскую столицу. Известный музыкант провел 17 апреля мастер-класс для студентов Государственного университета культуры и искусств.

В творческой встрече приняли участие и юные дарования из Республиканской гимназии-колледжа искусств. Норвежский скрипач пообщался со всеми желающими, поделился с молодыми музыкантами профессиональным опытом, а также подарил свой номер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Прокопчук, студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Кроме того, что мы получили опыт, мы испытали также много эмоций, поскольку не в каждом университете есть такой замечательный артист, приезжает такая звезда.

Юлия Красницкая, студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Мы как студенты Университета культуры с удовольствием пришли, прослушали его мастер-класс. Нам очень понравилось. Спасибо большое.

Александр Рыбак, певец, победитель музыкального конкурса «Евровидение-2009»:

Всегда говорил, всегда был уверен, что никогда у меня таких мастер-классов не будет, я на сцене только играю, развлекаю людей, я никакой не профессор. А вот сегодня вдохновили люди. Они мне так помогали, я чувствовал себя таким мудрым.

После мастер-класса прошла встреча в Министерстве культуры. Обсуждалось создание серии совместных творческих проектов. Александр Рыбак предложил организовать тур по городам Беларуси, где он будет искать и отбирать юные таланты для последующих совместных концертов. Профессиональный музыкант организовывал подобные мероприятия во многих странах, и надеется сделать это на родине.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Мне понравился и деловой, и творческий подход Александра. Сегодня художественная культура, естественно, предполагает творчество, но не менее важно творчество в менеджменте культурном. Поэтому то, что сегодня произошло, я считаю - это как раз лучшее подтверждение того, что можно сегодня действовать сообща и реализовывать проекты.