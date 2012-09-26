Прямой эфир

Кто и как встретил Дженифер Лопес в Минске?

26 сентября 2012 07:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 25 сентября звезда мировой эстрады Дженнифер Лопес в Минск с единственным концертом. Одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных представителей испаноговорящего мира приехала в Минск в рамках мирового турне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У гостиницы Дженнифер Лопес встретили фанаты. Они преподнесли певице действительно эксклюзивный подарок - импровизированный ремикс на один из ее всемирно известных синглов.

Фанаты, исполнители ремикса:
Исполнилась мечта трех взрослых идиотов! У нас до сих пор руки трясутся. Получить поцелуй от нее - это незабываемо! Это лучший день в нашей жизни! 

# Звезды # Музыка # Фотофакт # Концерт в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
24 сентября 2012 11:13

Дженнифер Лопес 25 сентября даст концерт в Минске. Самые дорогие билеты уже раскуплены

23 сентября 2012 12:49

Международный музыкальный проект СТВ «ХОРоШОУ». Финал

22 сентября 2012 18:59

Белорусский артист представил своего голубого друга