Кто и как встретил Дженифер Лопес в Минске?

Новости Беларуси. 25 сентября звезда мировой эстрады Дженнифер Лопес в Минск с единственным концертом. Одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных представителей испаноговорящего мира приехала в Минск в рамках мирового турне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У гостиницы Дженнифер Лопес встретили фанаты. Они преподнесли певице действительно эксклюзивный подарок - импровизированный ремикс на один из ее всемирно известных синглов.

Фанаты, исполнители ремикса:

Исполнилась мечта трех взрослых идиотов! У нас до сих пор руки трясутся. Получить поцелуй от нее - это незабываемо! Это лучший день в нашей жизни!