Гала-концерт "Золотая коллекция белорусских песен" состоится 17 декабря в Минске

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гала-концерт "Золотая коллекция белорусских песен" состоится 17 декабря во Дворце Республики. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель генерального директора ЗАО "Столичное телевидение" Павел Кореневский, передает корреспондент БЕЛТА.



"Проект продолжается и богат новыми идеями. Он будет аккумулировать все хорошие даты 2013 года. В том числе творческие юбилеи известных композиторов, заслуженных или народных артистов", - сказал Павел Кореневский.



Концерт во Дворце Республики станет своеобразным празднованием юбилея песен, которые звучали в XX веке. В проект войдут композиции, которые звучали на эстраде до 2000-го года включительно - белорусскоязычные и русскоязычные песни отечественных авторов. Почетными гостями вечера станут народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, украинская группа "Фристайл", звезда коллектива "Ариэль" Валерий Ярушин и другие исполнители.



"Золотая коллекция белорусской песни" - совместный проект ЗАО "Столичное телевидение" и Министерства культуры Беларуси. Его цель - поддержка и популяризация белоруской песни и белорусского слова.

http://www.belta.by/ru/all_news/culture/Gala-kontsert-Zolotaja-kollektsija-belorusskix-pesen-sostoitsja-17-dekabrja-v-Minske_i_650631.html