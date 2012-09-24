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Дженнифер Лопес 25 сентября даст концерт в Минске. Самые дорогие билеты уже раскуплены

24 сентября 2012 11:13
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Новости Беларуси. 25 сентября в рамках мирового турне  Dance Again World в Минск приедет Дженнифер Лопес. Выступление состоится на «Минск-Арене».  Цены на билеты от 400 до 1,5 млн. бел. рублей, сообщили корреспонденту ctv.by в билетных кассах «Минск-Арены». Несмотря на то, что билеты на выступлении звезды появились только 1-го августа, самые дорогие места (VIP и фан-зона) уже раскуплены.

Справка ctv.by:

Дженифер Лопес выпустила 7 студийных альбомов. По всему миру продано 55 млн копий этих альбомов. Певица - одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных представителей испаноговорящего мира. Лопес не только поет и снимается в кино, но и ведет телевизионную передачу, выпускает одежду и парфюмерию. Занимается благотворительностью.

# Звезды # Музыка # Концерт в Минске

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