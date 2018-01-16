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Беларусь на ладошке: Владимир Мулявин и ансамбль «Песняры»

16 января 2018 07:25
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В филармонии Владимир Мулявин проработал много лет, теперь здесь есть музей, посвященный этому замечательному человеку. В филармонии Владимир Мулявин создавал со своим ансамблем «Песняры» очень много красивых песен.

Беларусь на ладошке: Владимир Мулявин и ансамбль «Песняры»-1

Когда зародился ансамбль «Песняры»? Кто сейчас руководит ансамблем? Про жизнь и творчество Владимира Мулявина узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Музыка # Фотофакт # Белорусские исполнители # Роман Козырев # Музыка # Кира Руцевич

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