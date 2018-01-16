Беларусь на ладошке: Владимир Мулявин и ансамбль «Песняры»

В филармонии Владимир Мулявин проработал много лет, теперь здесь есть музей, посвященный этому замечательному человеку. В филармонии Владимир Мулявин создавал со своим ансамблем «Песняры» очень много красивых песен.
В филармонии Владимир Мулявин проработал много лет, теперь здесь есть музей, посвященный этому замечательному человеку. В филармонии Владимир Мулявин создавал со своим ансамблем «Песняры» очень много красивых песен.
Когда зародился ансамбль «Песняры»? Кто сейчас руководит ансамблем? Про жизнь и творчество Владимира Мулявина узнаете, посмотрев видеоматериал.