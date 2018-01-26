Анатолий Попов: «Научить ребёнка музыке нужно обязательно»

В эти дни одно из самых известных учебных заведений Минска отмечает свой юбилей! 23-го января исполнилось 35 лет «Детской музыкальной школе искусств № 11 имени Владимира Оловникова».

Анатоли й Попов , директор ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 11 имени В. В. Оловникова»: Вы знаете, я ставлю задачу, как говорят иногда, важно научить слушать музыку, прежде всего, профессионально научить слушать музыку, не просто научить музыке. Нужно на 100% развить возможности ребёнка, всё, что можешь развить до предела. Например, я вам скажу, что у нас закончило на сегодняшний день где-то 1420 выпускников, 240 из них пошли в профессию. И девочки, которые будут выступать у вас, они наши выпускницы, закончили консерваторию, стали лауреатами многих международных конкурсов и сейчас работают у нас в школе.

Детская музыкальная школа предполагает, в первую очередь, общие музыкальные знания, она не делает целенаправленно профессионалов-музыкантов?

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 11 имени В. В. Оловникова» – Анатоли й Попов .

Сколько инструментов можно освоить в вашей школе?

Анатолий Попов:

14 инструментов. На гитару у меня 20 человек на место. Самое интересное, что родители не понимают, что это наиболее сложный инструмент, который можно освоить.

С чего всё началось? Кто были её первыми выпускниками? Каким был Владимир Оловников? Как Анатолий Попов служил вместе с Владимиром Мулявиным?

Большое интервью Анатолия Попова и выступление Виктории Жданович и Дарьи Шнып смотрите в видеоматериале.