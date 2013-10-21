Александр Рыбак: «Я рад, что меня пригласили судить белорусов на позитиве!»

За кулисами Молодежного театра эстрады тесно и шумно: съемочная группа канала СТВ заканчивает выставлять свет, поправляет декорации - спустя буквально несколько минут в зале начнется кастинг второго сезона проекта «Поющие города. Второй сезон». Пока в холле волнуются десятки конкурсантов, за кулисами собирается с мыслями главная звезда дня - известный европейский исполнитель, а заодно наш земляк Александр Рыбак. В белорусскую столицу молодой человек приехал только с менеджером и буквально на день - поучаствовать в проекте. В маленькой гримерке метр на метр негде развернутся, но парень не расстраивается, быстро приводит себя в порядок, проверяет гитару и идет в более просторный холл.

- Александр, здесь пианино, может быть, сыграете нам для утреннего настроения? - подначивает «Комсомолка».

- Да, могу, только оно расстроенное, - улыбается молодой человек и все-таки садится за инструмент.

- Скажите, вы будете искать второго себя или настроены на эксперименты? - интересуемся.

- Искать похожее? Да нет, мне очень нравится, что здесь нет концепции, что вот, мы ищем двойников. Если будет хороший рэп - нет проблем, я возьму! Например, в «Х-факторе» сложно выбирать оперный голос, так как понимаешь, что это не подходит по формату. А здесь я могу выбрать любого! Можно выбирать любой голос, мальчика или девочку, для меня, конечно, всегда приятнее, когда девушку (улыбается).

- А как будете заниматься?

- По скайпу, я ведь все время на гастролях. Очень рад, что не нужно сразу решать, кого выберу - сегодня я приехал за первыми впечатлениями. Ох, надеюсь только, что конкурсанты поймут мой русский.

- Кстати, об общении. Не планируете навестить родственников?

- Я пробую всегда встретиться с моими сестрой и племянницей, но они живут в Витебске, и в этот раз заехать к ним не получится. Хочу сконцентрироваться на конкурсе. Но для меня люкс даже то, что я приехал вчера и уеду завтра, потому что обычно я не останавливаюсь больше чем на день. Поэтому со мной только менеджер, чемодан и скрипка.

- Долго сомневались, принять ли участие в шоу СТВ?

- Сначала я сомневался, потому что не хотел людям негатив говорить, обсуждать их голоса. Но оказалось, что это очень добрый формат, да и вообще самое приятное талант-шоу, которое я видел, потому что нет жесткого отбора, все строится на позитиве. Мне придется не отсеивать, а просто выбрать!

За пять минут до начала победитель «Евровидения» выбежал на сцену и поприветствовал десятки собравшихся.

- Вот он я, такой простой парень, - широко улыбнулся залу. - Не волнуйтесь и помните, что это не последний день в вашей жизни, но очень важный, так что постарайтесь!

- А-а-а, это он! - пищит девушка рядом со мной. - Вживую он еще лучше! Он прямо на меня посмотрел!

Затем разношерстная толпа удаляется. Мелькает гитара готически одетой девушки, репетирует танцы в стиле Элвиса тамада Алекс Нормлис, какая-то девушка в холле выводит ноты под присмотром мамы, а маленькая десятилетняя Катюша в ярком костюме осталась в зале. Ее на кастинг привел папа, чтобы узнать у Рыбака, над чем еще нужно работать девочке. Кате сидеть одной в пустом зале не скучно: каждый участник, который выходит на специальную точку перед жюри, - со своей историей.

Например, домохозяйке Ирине Куприянцевой 45 лет, музыкального образования у нее нет, поет в караоке-клубах, а еще на ночь своему маленькому внуку - колыбельные из мультфильма «Маша и медведь». Рыбаку она спела композицию «Женщина, которая поет» - да так, что получила одобрительные отклики за мастерство и храбрость.

- Да я и раньше знала, что Рыбак - очень заводной парень, - довольно спускается со сцены участница. - Я знала его и раньше, мне уже говорили, что он человек очень позитивный!

Тридцатилетнюю Марину и двадцатишестилетнего Андрея, слепых исполнителей, делегировало на конкурс предприятие.

Сашу и сидящую рядом телеведущую Ирину Хануник-Ромбальскую они тронули до слез.

- Вместе вы - настоящий дуэт, дерзайте, ребята, - пожелал им на прощание певец.

Кастинг затянулся до вечера, но Рыбаку не привыкать: в Швеции он судил конкурс Idol. После Минска музыкант уехал в Америку - там он собрался записывать новый альбом, затем вернется в Швецию для участия в телешоу, потом пару городов - и мы вновь увидим его в Минске, уже на сцене «Поющих городов».

Екатерина РОМАНОВА, фото: Павел МАРТИНЧИК

Источник: http://www.kp.ru/daily/26145/3034951/