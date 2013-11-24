Александр Рыбак рассказал, кого бы он отправил на «Евровидение» и впервые на скрипке исполнил «Купалинку»

Новости Беларуси. Кого присмотрел на «Поющих городах» норвежский белорус Александр Рыбак? Почему на «Евровидение» он больше ни ногой? И как пробиться на большую сцену начинающим белорусским артистам? Об этом - в программе «Неделя» на СТВ.

Поможет ли проект СТВ «Поющие города» стать известным?

«Телевидение - очень сильное медиа. Я уверен, что после финала какой-нибудь продюсер заметит «этого парня», другой хореограф увидит, что «эта девушка» очень красиво танцует, другая девушка красиво улыбается, вот - она моделью станет. Мне так нравится думать, что всегда талант найдет правильных партнеров.

На «Поющих городах» я видел много шоу, белорусы - очень поющая страна. Музыка исходит из души, а Беларусь - душевная страна».

Как белорусам победить на взрослом «Евровидении»?

Голосование на конкурсе «Евровидение» показывает, что немного качественной музыки в «Евровидении». Если влюбляются в песню (например, Loreen - там не только норвежцы и финны за нее - вся Европа), не думают - соседи - не соседи, просто понравилась песня и все. А так голосуют, чтобы дружить. Мне повезло, что в Москве меня приняли как своего - я был чуть-чуть украинцем, белорусом, азербайджанцем, все равно все голосовали за Норвегию.

Кого отправить на «Евровидение» в 2014 году? Новых людей, неизвестных. Если бы я проводит отбор на «Евровидение», я бы приехал в сентябре сюда, в следующем году, прошелся по разным консерваториям, нашел самую лучшую команду, которую, я вижу, что они именно вместе хорошо споют и у них вместе необходимая энергетика и их бы послал, наверное, на «Евровидение».

Вы потому выигрываете очень часто детское «Евровидение», потому что детям нравится то, что искренне и - краски. Что касается взрослого «Евровидения», то многим странам нужно все самое форматное, самое современное. Самое главное, чтобы мелодия и все, что на сцене, совпадало».