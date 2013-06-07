Новости Беларуси. Шансов на корону все больше. Топ-50 самых красивых и талантливых девушек столицы 7 июня пришли на финальный кастинг конкурса «Мисс-Минск-2013». Его проводит наша телекомпания. Из полусотни девушек в финал выйдут 25.

Уже с понедельника у красавиц начнутся тренировки в фитнес-клубах, занятия с визажистами, хореографами, фотосессии и благотворительные акции. Моральный дух помогут поддержать психологи, ведь нагрузки у конкурсанток весьма солидные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Гузель-Ганиева, продюсер проекта «Мисс-Минск-2013»:

В 2011 году, действительно, были и срывы, и слезы, одну девушку парень бросил, потому что она участвовала в этом конкурсе, а он ревновал. Другая девушка, наоборот, влюбилась и не знала, как разорваться, либо любовь, либо конкурс. Была конкуренция, однажды девушки даже подрались, потому что не могли поделить вечернее платье на финальный выход.

Полина Батракова, участница конкурса:

Главное не переживать. Девушки - красотки, и молодцы, что вообще сюда пришли, топ-50 – это уже большое достижение.