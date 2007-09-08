Телезрители СТВ отдали предпочтение конкурсантке - Надежде Полевечко

Команда СТВ вручила подарок первой вице-мисс конкурса "Мисс Минск 2007" Надежде Полевечко, как победительнице в голосовании на сайте телекомпании.Надежда Полевечко, 21-летняя студентка Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, победившая в голосовании на сайте СТВ, стала первой вице-мисс конкурса "Мисс Минск 2007".

Всю неделю перед городским конкурсом пользователи интернет и зрители нашего телеканала выбирали самую очаровательную минчанку. Надя собрала более 6 тысяч голосов из почти 12 тысяч возможных! Поздравляем с двойной победой!

Теперь уже можно открыть секрет: нашей победительнице достался специальный приз - теперь программы "Столичного телевидения" Надежда будет смотреть по телевизору, подаренному ей командой СТВ.