СТВ разыскивает Мисс Минск 2009

Все стереотипы остаются в прошлом: обладать модельной внешностью, параметрами и ростом от 175 см не обязательно. Главное, у девушки, претендующей на почетное звание первой красавицы Минска, обязательно должна быть мечта. Ну а Мингорисполком, СТВ и Национальная школа красоты обещают сделать все, чтобы эта мечта стала реальностью.

— В финал конкурса пройдут 18 девушек, — рассказывает руководитель проекта Павел Кореневский. — Шанс есть у каждой. Нужно всего лишь прийти на кастинг и очаровать членов жюри. Кстати, кастинги начались 16 августа и будут длиться до конца лета. А с 31 августа в эфире начнутся дневники «Мисс Минск», которые будут вести Екатерина Забенько и Александр Дутлов. В сентябре начнем показывать мастер–классы. К слову, помимо наших специалистов по моде и красоте, пригласим из Москвы Сергея Зверева.



Финал шоу пройдет в комплексе «Минск-Арена». Павел Кореневский, автор проекта, обещает, что мероприятие будет достаточно пафосным и помпезным. Причем абсолютно каждую девушку, которая дойдет до финишной прямой, ждет подарок — она станет «лицом СТВ»!



— Будем привлекать наших красавиц к съемкам в межпрограммных роликах, анонсах, программах. По–моему, это очень хороший стимул перебороть свои страхи и прийти на кастинг, — так считает Павел Кореневский, а он всегда знает, о чем говорит, пишет газета «СБ Беларусь сегодня».

