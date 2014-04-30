Стиляги – бич советского времени, проказа среди граждан СССР или глоток свободы в стенах «железного занавеса»?

Не такие, как все. Оно и понятно. Дерзкие, вычурные, язвительные, яркие и самые страшные, имеющие собственное мнение на все: как одеваться, разговаривать, любить, танцевать, жить.

Стиляги. Кто они? Бич советского времени, проказа, распространявшаяся среди кристально идеальных советских граждан, или глоток свободы в удушливых стенах «железного занавеса»?

Вот они, герои своего времени. Молоденькие девушки и парни, так отчаянно пытавшиеся бороться с серостью жизни и унылым существованием рядового гражданина. Исправляли ситуацию как могли.

Главным орудием стиляг стал их внешний вид.

Эльвира Жвикова, художник-модельер:

Это были достаточно пестро и ярко одетые люди, молодые люди, парни в широких брюках, очень широких пиджаках, широкополых шляпах. Это уже чуть позже, под влиянием рок-н-ролльных настроений, Элвиса Пресли, они преобразовались уже в такие более узнаваемые образы: брюки-дудочки, клетчатые пиджаки с широкими плечами и взбитые коки. Обязательное условие – ботинки на манке, на такой толстенной каучуковой подошве.

Это что касается парней. А вот какими были советские барышни-стиляги?

Эльвира Жвикова, художник-модельер:

Если барышни-стиляги конца 40-х это были барышни в узких юбках с обтянутыми бедрами, с такими подчеркнутыми, то, конечно же, по фильму Валерия Тодоровского у нас представлен совершенно другой образ. Это пышные юбки с подъюбниками, это энергично танцующие барышни в силуэтной форме платьях «new look» с затянутыми лифами.

Все это пиджачно-брючно-платьевое богатство было изначальное трофейным.

Не забывайте: это конец 40-х. Какое там излишество? Период всеобщего дефицита. Ткани хлопчато-бумажные, ситцевые.

Это уже потом, благодаря девичьим выдумкам и мастерству, простенькие платьица декорировались, украшались, пиджаки перерисовывались, перешивались. И вуаля – ты в центре внимания.

Непонимание длилось долгих 15 лет, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Эльвира Жвикова, художник-модельер:

Была определенная трансформация на протяжении 15 лет. Менялись даже силуэтные формы. Поменялась музыка. Если изначально это были фанаты «Серенады солнечной долины», музыки Гленна Миллера, Дюка Эллингтона (адепты джазовой музыки), то в дальнейшем это, конечно, были поклонники рок-н-ролла, поклонники уже поп-музыкальных настроений, поп-музыки.

Музыка «на костях», дресс-код и, конечно же, особая манера общения.

Эльвира Жвикова, художник-модельер:

В качестве сленга употреблялись ныне живущие такие слова, как тусовка, бродвей, чувак, чувиха. То есть это был как код, который давал тебе пропуск в особый мир, закрытый для всех остальных. Ты принадлежал к сливкам общества, к «золотой» молодежи.

Самое удивительное, что все эти мечты о лучшей жизни американской модели общества оказались плодом воображения советских юных умов.

Эльвира Жвикова, художник-модельер:

Ни в Соединенных Штатах, ни в Западной Европе на самом деле этого направления не было. Это наше явление, исключительно советского периода.

Подобный вызов обществу – плохо это или хорошо? Каждый в праве решать сам. Однако надо отдать должное: это бесстрашная молодежь. Стиляги четко знали, к чему стремятся, не боялись становиться белыми воронами, и уже благодаря этому они навечно вписаны в историю. А это и есть настоящая жизнь.