Стильный, элегантный мужской галстук: почему его называют самым востребованным мужским аксессуаром?

Оскар Уайльд писал, что «хорошо завязанный галстук – первый серьёзный шаг в жизни». Поговорим о стильном, элегантном мужском галстуке.

Его по праву называют самым востребованным мужским аксессуаром. Ведь не менее 600 млн. джентльменов по всему миру ежедневно надевают галстук.

Это слово произошло от немецкого Halstuch – что переводится как шейный платок.

Самыми большими почитателями галстуков оказались англичане. В начале 19 века ни один уважающий себя джентльмен не мог появиться в обществе без шейного платка.

В 20 веке галстук входит в женскую моду и их вид уже меняется. Так, в 1960-е годы были популярны узкие кожаные галстуки. А в 70-х носили широкие и цветастые. Пик популярности этого предмета гардероба приходится на 90-е годы.

Сегодня весьма актуален как классический, так и галстук-бабочка. Этот аксессуар способен придать облику изысканный шарм и утончённую элегантность.

В создании образа, галстук – завершающий штрих. Подбирать его следует в последнюю очередь. Признаком качества является крой из трёх деталей, о наличии которого могут свидетельствовать поперечные швы. Важно помнить, что галстук должен, в первую очередь, подходить мужчине, быть ему соразмерным.