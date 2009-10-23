Самые близкие люди Марии Кубраковой - Мисс Минск 2011

В семье Кубраковых гармония во всем. Вырастить ребенка здоровым и счастливым — личный интерес каждой матери. На сегодняшний день в Минске проживает около пяти тысяч многодетных семей. В одной из таких семей родилась победительница конкурса «Мисс Минск 2009» Мария Кубракова. Несколько лет назад семья Кубраковых была названа лучшей многодетной семьей города Минска.

- Хорошая, дружная, талантливая семья. У меня два сыночка и лапочка-дочка, - говорит мама Маши Людмила Кубракова. Папа Маши Олег Владимирович – настоящий добытчик. С утра до вечера глава семьи трудится без устали, все для того, чтобы его семья ни в чем не нуждалась. Мама успешно совмещает должность бухгалтера в банке и председателя Фрунзенской районной организации многодетных родителей. Дома Людмила Петровна – любящая мать и жена. Для своих детей она в первую очередь друг. Именно мама уговорила Марию принять участие в конкурсе «Мисс Минск – 2009».

Все дети в семье Кубраковых танцуют. Мария и Алексей, выступая в паре, стали лауреатами многочисленных конкурсов. - Моя мама раньше занималась бальными танцами. Ей очень нравился этот вид спорта и она решила отдать нас в бальные танцы. Мне этот вид спорта очень нравится, он очень красивый. Я очень люблю танцевать и не представляю свою жизнь без танцев, - рассказывает «Мисс Минск 2009» Мария Кубракова.

Воспитать ребенка, дать ему образование и сделать его настоящим человеком – нелегкое дело. У Людмилы Петровны есть свой секрет семейного счастья. - Самое главное - не растерять взаимопонимание, взаимоуважение между родителями и детьми. Дети чувствуют эту любовь, - объясняет Людмила Кубракова. В семье Кубраковых гармония во всем, даже извечный для каждой семьи вопрос: «Кто сегодня моет посуду или кто идет в магазин?» не возникает.

- У кого есть время, тот и убирает. Если есть время у Машеньки, она убирает, а если есть время у Лешеньки, тогда убирает он, Владюша тоже помогает, - объясняет Людмила. Проводить свободное время лучше всего со своей семьей. Так считают Кубраковы.