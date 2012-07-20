Парад невест-2012 в Минске. Где и когда пройдёт?

Новости Беларуси. Пятый юбилейный Парад невест пройдёт в Минске 22 июля. Наряду с белорусскими представительницами в празднике невест примут участие девушки из России.

Традиционно участниц разделили на пять команды: «Невесты в стиле оригами», «Праздничные невесты», «Невесты-иностранки», «Newвесты-иностранки», «Сказочные невесты» (команда из России). В парке Горького в 15.00 каждая команда продемонстрирует свои таланты в творческой визитке «120 секунд славы». После творческого конкурса девушки забросают зрителей свадебными букетами. Их 30, столько и участниц, сообщает ctv.by.

В программе Парада нвест запуск воздушных шаров и катание на каруселях. Невесты вместе с организаторами проекта возложат цветы к Вечному огню на Площади Победы. После чего роскошный кортеж из кабриолетов с участницами проедет по проекту Независимости в клуб «Мулен Руж», где и будет определена команда-победительница. Здесь пройдёт развлекательная программа, пресс-конференция и церемония награждения участников и партнёров.

Влада, певица, владелица «Праздничного агентства Влады», организатор:

Свадьба - чудесное, счастливое событие в жизни каждого человека. Для девушки это мечта о прекрасном принце, о подвенечном платье, в котором она сможет почувствовать себя королевой, о волшебной фате и туфельках. В этом году для участниц и зрителей Парада невест мы приготовили массу сюрпризов. На концертной площадке выступят белорусские артисты Дядя Ваня, Герман, группы «Федерация» и «Цвет Алоэ» и другие знаменитости из мира отечественного шоу-бизнеса. Вести мероприятие уже пятый год буду я, певица Влада. Ждём вас на празднике красоты и женственности. Давайте болеть за белорусских красавиц вместе!